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Samsun’da camide hırsızlık yapan şahsı gözaltına alındı

Samsun’da camide hırsızlık yapan şahsı gözaltına alındı

İlkadım ilçesinde cami deposundan çay ocağı kazanı, çatal, kaşık, demir sürahi ve krom tabldotlar çalan hırsızlık şüphelisi Ş.D., gözaltına alındı.

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Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Kalkancı Mahallesi’ndeki Osmaniye Camisi’nde, gece saat 04.30 sıralarında abdesthanenin deposundan 3 adet bakır çay ocağı kazanı, 70 adet krom tabldot, 70 adet çatal-kaşık ve 7 adet demir sürahi çalındı.

İhbarı alan polis ekipleri, olaya yönelik çalışma başlattı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri, hırsızlık olayını 58 yaşındaki Ş.D.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Adliyeye sevk edildi
Yapılan operasyon ile gözaltına alınan şahıs, Gazi Polis Merkezi’ne teslim edildi. Hırsızlık şüphelisi Ş.D., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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