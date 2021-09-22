Cinayet Süsü Alaattin kimdir kim oynuyor Mert Denizmen yaşı kaç?

Bu akşam ATV ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan Cinayet Süsü filmi konusu, oyuncu kadrosu ve dizinin yönetmeni merak konusu oldu. Film, cinayet büro ekibinin başına gelen komik olayları konu alıyor. Filmin başrol oyuncularından biri de başkomiser yardımcısı Alaattin yani Mert Denizmen oldu. Peki kimdir Mert Denizmen, yaşı kaç?

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ATV ekranlarında bu akşam ilk kez yayınlanacak olan Cinayet Süsü filmi merak konusu oldu. Seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatacak olan Cinayet Süsü filminin yönetmen koltuğunda aynı zamanda oyuncu olan Ali Atay var. 2019 yılında vizyona giren film gişede büyük başarı elde etmişti. Şimdi de ilk kez televizyon ekranında yayınlanacak. Komedi filmi olan Cinayet Süsü gizemli bir seri katili yakalamaya çalışan cinayet büro ekibinin başına gelen komik olayları konu alıyor. Filmin başrol oyuncularından biri de başkomiser yardımcısı Alaattin yani Mert Denizmen oldu. Peki kimdir Mert Denizmen, yaşı kaç?

2019 yılında vizyona girmişti. "Cinayet Süsü", gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediniyor. Peki, Cinayet Süsü filminin konusu ne?

Mert Denizmen kimdir: Mert Denizmen, 2 Haziran 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Haliç Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Kameralar karşısına ilk kez 2017 yılında yayınlanan Vatanım Sensin isimli dizide canlandırdığı Yinon karakteriyle geçen Mert Denizmen, Kar, Koca Koca Yalanlar, Bizim İçin Şampiyon, Sesinde Aşk Var, Cinayet Süsü ve Hababam Sınıfı Yaz Oyunları gibi yapımlarda rol almıştır

9 Eylül 2017 tarihinde ressam Elif Tutka ile evlenen Mert Denizmen, 1.80 metre boyunda ve İkizler burcudur.

Mert Denizmen’in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (Sinema Filmi)

2019 – Cinayet Süsü (Alaattin) (Sinema Filmi)

2019 – Sesinde Aşk Var (Sinema Filmi)

2018 – Bizim İçin Şampiyon (Tuncay) (Sinema Filmi)

2018 – Koca Koca Yalanlar (Kubilay) (TV Dizisi)

2017 – Kar (Sinema Filmi)

2017 – Vatanım Sensin (Yinon) (TV Dizisi)

Ali Atay'ın senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi ile birlikte yazdığı komedi türündeki filmin başrollerinde Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür oynuyor.

Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz. Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla ilgilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme kaydedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için “suç uzmanı” Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili mi pes edecektir yoksa polisler mi?

Cinayet Süsü ne zaman çekildi?

Cinayet Süsü filmi 25 Ekim 2019 yılında vizyona girdi. Polisiye ve komedi türünde çekilen Cinayet Süsü filminin yönetmen koltuğunda Ali Atay oturuyor.

Cinayet Süsü oyuncuları kimler?

Uğur Yücel (Başkomiser Emin)

Binnur Kaya (Komiser Asuman)

Cengiz Bozkurt (Komiser Salih)

Feyyaz Yiğit Çakmak (Suç Uzmanı Dizdar Koşu)

Mert Denizmen (Komiser Yardımcısı Alaattin)

Mehmet Özgür

Aycan Koptur