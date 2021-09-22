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Google, 2,1 milyar dolara ofis alanı satın almayı planlıyor

Google, 2,1 milyar dolara ofis alanı satın almayı planlıyor

Google, personelinin çoğu uzaktan çalıştığı ve şirketler hibrit çalışma modellerini benimsediği bu dönemde, Manhattan'da 2,1 milyar dolara bir ofis binası satın almayı planlıyor.

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Pandemi sürecinde iş dünyası çok hızlı bir şekilde dijital dönüşüm sürecine girdi. 

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Google, hibrit çalışma modelleri yaygın hale geldiği bu dönemde, Manhattan'da 2,1 milyar dolara bir ofis binası satın almayı planlıyor.

Finans Direktörü Ruth Porat, New York City'deki St. John's Terminal sahasının 2023 yılının ortalarında açılması beklenen anlaşmasının gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanacağını bildirdi.

Duyuru, şirketin üst düzey patronu Sundar Pichai'nin çalışanlarına bir e-postada Google'ın artan Covid-19 varyantı Delta vakaları nedeniyle gönüllü ofise dönüş politikasını ocak ayına kadar uzattığını söylemesinden yaklaşık bir ay sonra yapıldı.

Porat, yeni yatırı için "Bu yıl New York kampüsümüzdeki varlığımıza 250 milyon dolardan fazla yatırım yapma planlarımıza dayanıyor" yorumu yaptı.

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