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Çin çocuklara Tiktok'u 40 dakikayla sınırladı

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Çin çocuklara Tiktok'u 40 dakikayla sınırladı

Çin'de çocukların sosyal medya uygulamaları ve çevrim içi oyunlara erişimine yönelik kısıtlamalar devam ediyor.

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BBC'nin haberine göre, sosyal medya uygulaması TikTok'un Çin versiyonu Douyin, çocuklar için platformun kullanımını günde 40 dakikayla sınırlayacağını duyurdu.

Ana şirket Bytedance yaptığı açıklamada, uygulamanın Gençlik Modu'nu duyurdu ve sektördeki bu sınırlara sahip ilk kısa video şirketi olduğunu kaydetti.

Douyin tarafından Gençlik Modu'nun bir parçası olarak ayrıca bilim deneyleri, müze sergileri ve tarihi açıklayıcıları kapsayan yeni eğitim içeriği de başlatıldı.

Açıklamada, "Evet, gençlere karşı daha katıyız. Gençlerin öğrenmesi ve dünyayı görebilmesi için kaliteli içerik sağlamak için daha çok çalışacağız." ifadelerine yer verildi.

Douyin'in kısıtlama kuralları, 14 yaşından küçük, gerçek adlarını kullanan, kimliği doğrulanmış kullanıcıları kapsayacak ve bu kullanıcılar, uygulamaya 06.00 - 22.00 saatleri arasında erişim sağlayabilecek.

Kullanıcı sözleşmesine göre, platformda minimum yaş sınırı olmayan Douyin'i kullanabilmek için 18 yaşından küçüklerin yasal bir vasinin onayını alması gerekiyor.

Çin'de ağustos ayında 18 yaş altı kişilerin çevrim içi oyun saatlerini kısıtlayan bildiri yayımlanmıştı.

Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi tarafından yayımlanan bildiride, yetişkin olmayan kişilerin ruhsal ve fiziksel sağlığının korunması ve oyun bağımlılığının engellenmesinin amaçlandığı belirtilirken, çevrim içi oyun firmalarından, reşit olmayanlar için oyun saatlerini cuma günü ve hafta sonları 20.00-21.00 saatleri ile sınırlı tutmaları istenmişti.

Ülkede daha önce yürürlükte olan düzenleme ile reşit olmayanlar için çevrim içi oyun çoğu günlerde 1,5 saatle sınırlandırılıyordu.

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