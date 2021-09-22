UKRAYNA cumhurbaşkanı yardımcısının aracına silahlı saldırı düzenlendi, şoför yaralandı.

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UA gazetesinin Çarşamba günü isimsiz bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Ukrayna cumhurbaşkanının danışmanı Sergey Shefir bir suikast girişiminden kurtuldu.

Haberde "Shefir'e ateş açıldı. Şu anda yoğun bakımda olan ve durumu ağır olan sürücüye üç kurşun isabet etti. Shefir yaşıyor, yaralanmadı" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Çarşamba günü, Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcısı Serhiy Shefir'e yönelik suikast girişimini doğruladı ve Kiev yakınlarındaki arabasına ateş edildiğini ve şoförünün yaralandığını kaydetti.

Bakanlık, "Bugün saat 10:00 sularında Lesniki köyü yakınlarındaki Birinci Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Sergey Shefir'in arabasına ateş açıldı. Arabaya 10'dan fazla kurşun isabet etti. Sürücü yaralandı." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, özel olarak oluşturtulan polis ekipleri saldırganları arıyor.