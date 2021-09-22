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İYİ Parti'de Horasan teşkilatında istifa depremi! Tamamı AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'de Horasan teşkilatında istifa depremi! Tamamı AK Parti'ye geçti

ERZURUM'da İYİ Parti Horasan İl Meclis Üyesi Kenan Kaya ve İlçe Belediye Meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu bir grup, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.

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İYİ Parti Horasan İl Meclis Üyesi Kenan Kaya, İYİ Parti İlçe Belediye Meclis Üyesi Orhan Kutluk, son seçim dönemi İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Adayları Recep Sazil, Yusuf Ulusoy ve Halit Aydemir partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Rozet takma töreni yapıldı

Katılım nedeniyle AK Parti Erzurum İl binasında düzenlenen rozet takma törenine AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve İl Yönetimi ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer AK Partili ilçe belediye başkanlarıyla AK Parti ilçe başkanları katıldı.

Törende konuşan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz “Kısır çekişmelerden ve uydurma haberlerden medet umarak oy avcılığı yapan muhalefetin aksine eser siyaseti ile halkının hizmetinde bulunan AK Parti, takdir kazanmaya devam etmektedir. Bugün İYİ Parti'den aramıza katılım yapan arkadaşlar da bu eser siyasetini takdir ederek hizmet yarışına katılmak için partimizi tercih etmiştir zira Türkiye'nin kısır çekişmelerden, uydurma haberlerden ve suni gündemlerden elde edeceği bir kazanç yoktur. Gelecek, AK Parti'nin takip ettiği eser siyasetinin başarıya uluşmasıyla kurtulacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle katılım yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, eser siyaseti yarışında halkına hizmet vermek isteyen tüm vatandaşlarımızı da partimiz çatısı altına davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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