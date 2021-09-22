Altın ve dolar nefesini tuttu bu açıklamayı bekliyor! Piyasada son durum ne?

Bugün tüm dünyada piyasaların gözü kulağı Türkiye saati ile 21:00'de ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelecek olan kritik mesajlara çevrildi. Geçtiğimiz hafta ABD’de ekonomik toparlanmaya yönelik beklentilerin artmasıyla güçlenen dolar, gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Bu durum başta ons altın olmak üzere emtia fiyatlarında sert düşüş getirdi.

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Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi ve ABD’de ekonomide toparlanmaya yönelik tahminlerin artmasıyla dolar kuru gelişen ülke para birimlerine karşı değer kazandı. Bu gelişmeyle birlikte pazartesi günü dolar endeksi 93.44’e kadar yükselerek 23 Ağustos tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dolar endeksinde gelişen güçlenmeyle birlikte emtia fiyatlarında büyük kayıplar yaşandı. Özellikle ons altın bazında pazartesi günü 1742 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme yaşandı.

Dolar ve altında rota belli olacak

Bugün ise para ve emtia piyasalarını yakından ilgilendiren çok önemli gelişmeler yaşanacak. Türkiye saati ile (TSİ) 21.00’de ABD Merkez Bankası’nın Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yapılacak. Fed’in faiz oranlarına ilişkin bir değişikliğe gitmesi beklenmezken varlık alım programına ilişkin vereceği karar piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Fed varlık alımında bir azaltmaya giderse...

Eğer Fed varlık alımlarına ilişkin beklenenden önce bir azaltıma giderse bu durumda dolar daha da güçlenebilir ve altın fiyatlarında ise geri çekilmeler yaşanabilir. Fed piyasalara daha güvercin mesajlar verirse bu durumda ise ons altında yükseliş görülebilir. Böyle bir durumda ons altın tekrardan 1800 dolar seviyesine doğru yönelebilir.

Ons altın FED öncesi toparlanıyor

Pazartesi gününden sonra toparlanma eğilimi gösteren ons altın, haftanın üçüncü işlem gününde 1779 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1772 dolar, en yüksek ise 1780 dolar seviyeleri görüldü.

Gram altın yükseliyor

Güne 492 lira seviyesinden başlayan gram altın, sabah saatlerinde yüzde 0.87 oranında yükselişle 493.1 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 491 lira, en yüksek ise 494 lira seviyeleri görüldü.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, borç krizinin yayılacağına dair endişelerin artmasıyla yatırımcıların güvenli varlıklara yöneldiğini belirterek, “Altın, ABD Hazine tahvili faizlerindeki gerilemeden destek buldu. Fed varlık alımı azaltımlarını açıklayana kadar altın biraz daha yükseliş çabasında olabilir” dedi.

Dolar ve Euro yatay seyrediyor

Hafta başından bu yana yükseliş kaydeden dolar/TL bugün itibarıyla yatay bir seyir izliyor. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL 8.62 lira seviyesinden işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 10.12 lira seviyesinde yatay seyrediyor.