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Seçim tarihi bununla ilişkili! Meclis Başkanı Mustafa Şentop seçim yasası için son tarihi verdi

Seçim tarihi bununla ilişkili! Meclis Başkanı Mustafa Şentop seçim yasası için son tarihi verdi

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılının 1 Ekim'de başlayacağını duyurdu ve seçim yasası için de son tarihi verdi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şentop, "Seçim kanunu değişiklikleri bir yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. Dolayısıyla Haziran 2022'ye kadar seçim kanunun tamamlanması lazım" dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İspanya ziyaretinde 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılına ilişkin TRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

Meclis'in açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağını söyleyen Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de ilk oturumda yemin edeceğini aktardı.

"Yeni yasama yılının hayırlı olmasını dilerim"

Yeni yasama yılına ilişkin düşüncelerini dile getiren Şentop, "Yeni yasama yılının hayırlı olmasını, hayırlı sonuçlar verecek güzel çalışmalar yapılmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" dedi. 

"Cumhurbaşkanımız açılışta konuşma yapacak"

1 Ekim'de gerçekleşecek olan Meclis'in açılış programına ilişkin bilgi veren Şentop, "Sayın cumhurbaşkanımız Meclis'in açılışında konuşma yapacak. Ve o zaman açılışı yapacağız. Cuma günü saat 14.00'da başlayacak. Milli Eğitim Bakanımızın yemini de söz konusu olacak. Ondan sonra Meclis'in normal çalışma takvimi salı gününde itibaren devam edecek" açıklamasını yaptı. 

Şentop'un gündeminde seçim yasası çalışmaları da vardı. Seçim yasasının genel seçimlerde uygulanabilmesi için son tarihin Haziran 2022 olduğunu hatırlattı.

"Haziran 2022'ye kadar tamamlanması lazım"

Şentop, "Seçim kanunu değişiklikleri bir yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. Dolayısıyla normal vaktini dikkate alarak söyleyerek olursak 2022 Hazian'a kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım" diye konuştu.

"Teklif geldiğinde komisyona sevk ederiz"

Henüz verilmiş bir teklifin olmadığını söyleyen Şentop, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Henüz meclise verilmiş bir teklif yok. O bakımdan benim bir değerlendirme yapmam söz konusu değil ama geldiği zaman şüphesiz bir değerlendirme yaparak sevk ediyoruz. Önce komisyon aşaması sonra genel kurul olacak."

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