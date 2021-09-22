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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçik, hain emelleri için saldırı planları yapan teröristleri etkisiz hale getirmeyi sürdürüyor. Biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi."

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