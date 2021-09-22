Uşak şehidinin kanı yerde kalmadı: Yatıyoruz, kalkıyoruz aklımıza geliyor

DİYARBAKIR'da PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucunda şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer’in katili olarak aranan terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin yakalandığını duyan şehit Tuncer’in anne ve babası, şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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34 yaşında ve 2 çocuk babası olan polis memuru Nazım Tuncer, 17 Aralık 2018’de, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından haince pusuya düşürülerek şehit düştü. Şüpheli 2 teröristten birisinin geçtiğimiz senelerde cesedi bulunurken kaçan failler arasında olduğu tespit edilen 'Demhat Cilo' kod adlı Velat O., geçtiğimiz günlerde yapılan titiz operasyonda kaçmak istediği sırada kayalıklardan düştü. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, teröristin sağ yakalanarak 13 Eylül günü tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ve şehit Tuncer’in kanının yerde kalmadığını açıkladı.



Evlatlarını şehit düşüren şüphelinin yakalandığını duyan Tuncer’in babası Mehmet Tuncer (66) ve annesi Ayşe Tuncer (63), içlerinin az da olsa rahatladıklarını, memnun olduklarını belirterek failin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediler. Şehit Tuncer’in annesi Ayşe Tuncer, yaptığı açıklamada, yaşadığı evlat acısını anlatamayacağını, anlaşılacak bir acı olmadığını belirterek evladının şehit haberini aldıklarında yıkıldıklarını söyledi. Sözlerine devam eden anne Tuncer, “Katil yakalandığı için çok rahatladık, benim oğlumun çocuklarını böyle koyduğu için devletimiz ne gerekiyorsa yapsın. En ağır cezayı istiyorum ben. Ben şehit diye bekliyorum, onlar da cesetleri çalı diplerine gömsünler de öyle beklesinler” şeklinde konuştu.







"Yatıyoruz, kalkıyoruz aklımıza geliyor"

Şehit babası Mehmet Tuncer ise şu anda torunlarının perişan olduklarını, herkesin anne babası yanında olduğu zaman babalarını sorduklarında yıkıldıklarını belirtti. Acılarının da dinmeyeceğini söyleyen baba Tuncer, “Bu acı dinecek, unutulacak bir acı değil. Yatıyoruz, kalkıyoruz aklımıza geliyor. Devamlı mezarındayız. Yakalandığı için çok memnun olduk. Bayağı teselli olduk ama gereken cezayı çekmesi lazım. Gerekli cezayı devletimizin ona göstermesi lazım” dedi.