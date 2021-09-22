FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 15 şüpheli yakalandı

İSTANBUL'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün mali yapısını şekillendiren Kaynak Holding yöneticilerinin kurduğu güvenlik şirketinin çalışanı 15 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından , Kaynak Holding yöneticilerinin ortak olarak kurduğu Hisar Güvenlik isimli şirket çalışanlarına yönelik yapılan operasyon yapıldı. FETÖ soruşturması kapsamında yapılan operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ise arandığı belirtildi.