TSK'dan istifa eden generallerin sayısı 5'e yükseldi!

"İstifa eden general sayısı 5'e çıkmış, bu kesin ve teyitli bilgidir" diyen Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "İstifa edenler de bu ülkenin yetiştirdiği en savaşçı komutanlar olduğunu da hatırlatmış olalım" ifadelerini kullandı.

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Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, geçtiğimiz günlerde TSK'dan istifa eden 3 general olduğunu ifade etmiş ve ardından 3 general istifa etmişti. Öztürk, bugünkü yazısında istifa eden general sayısının 5'e yükseldiğini yazdı. Komando birlikleri ve özel kuvvetlerde görev yapmış, Suriye Harekat bölgesinde bulunmuş 5 generalin istifa ettiğini yazan Öztürk şunları yazdı:

İstifa eden 3 generalin isimleri...

Bazı gazeteler istifa edenlerin Barış Kalkanı Harekât Bölgesi Komutanlığı'ndan Tümgeneral Hakan Öztekin, Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt olduğunu açıkladı.

Komando ve özel kuvvetlerde çalışmışlar

Bu üç generalde komando birliklerinde, özel kuvvetlerde görev yapmış, 34 kiloluk sırt çantasıyla yıllarca operasyona çıkmış, çatışmalara girmiş, yeri gelmiş pusulara düşmüş. Bir operasyon planlanırken önce teröristin pususuna düşülmesi halinde yaralıyı nasıl sevk edileceğinin üzerinde durulur. Yaralı tahliyesi yapamıyorsan, operasyon da yapılmaz.

Komutanlar niçin istifa ediyor?

Burada akla gelen “Komutanların niçin istifa ettiğidir.” Her istifa görevle ilgili olmayabiliyor. Eğer sağlık, çocuk okutma gibi nedenler değil de, yine istifa ediliyorsa o zaman bazı sıkıntılar var demektir. O sıkıntıların ne olduğu konusunda değişik yorumları da televizyonlarda emekli komutanlar yeri geldiğinde ifade ediyor. Bunları da dikkate almak gerekiyor. Çünkü, istifa edenler de bu ülkenin yetiştirdiği en savaşçı komutanlar olduğunu da hatırlatmış olalım.