Beşiktaş Adana Demirspor maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı. Montero, Josef ve Rıdvan Yılmaz'ın golleriyle 3-0'ı yakalayan Kartal; Vargas, Balotelli ve Assombalonga'nın gollerine engel olamayınca 1 puana razı oldu. Beşiktaş, bu sonuçla 14 puana yükselirken Adana Demirspor ise puanını 6'ya çıkardı.

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Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta konuk ettiği Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmada Kartal'ın gollerini 20'de Montero, 43'te Josef ve 52'de Rıdvan Yılmaz kaydetti. Adana temsilcisinin golleri ise 60'da Vargas, 79'da Balotelli ve 90+6'da Assombalonga'dan geldi.

Bu sonucun ardından puanını 14'e yükselten Beşiktaş, 7. hafta maçında Altay'a konuk olacak. 6 puana ulaşan Adana Demirspor ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Maç sonunda arbede Adana Demirspor'un 90+6'ncı dakikada bulduğu beraberlik golünün ardından saha içerisinde arbede yaşandı. Beşiktaş antrenörü Murat Şahin ile Adana Demirsporlu Mario Balotelli arasında yaşanan tartışmaya iki takım yedek kulübeleri de dahil oldu. Tartışmalar uzun süre devam ederken tarafların soyunma odasına yönelmesiyle son buldu.

Maçtan önemli dakikalar

7. dakikada Pjanic'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada Pjanic'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Montero'nun kafa vuruşunda Adana Demirsporlu Samet Akaydın'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

30. dakikada Adana Demirspor ceza alanı içinde iyi paslaşan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerden pasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi.

43. dakikada Beşiktaş ilginç bir golle farkı 2'ye çıkardı. De Souza'nın orta sahaya yakın yerden pasında Adana Demirspor ceza alanı içinde Batshuayi'yi kontrol etmek isteyen Deli kalesini terk eden kaleci Ferhat ile çarpıştı. Dengesini kaybeden Ferhat'ın müdahale edemediği meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Ghezzal'in ceza alanı içinde sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ferhat meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonu takip eden Oğuzhan'ın istediği gibi kontrol edemediği top yandan auta gitti.

52. dakikada Ghezzal'in sağ kanatta yerden pasında ceza alanı içinde Batshuayi ve Larin'i geçen meşin yuvarlağı önünde bulan Rıdvan topu filelere gönderdi ve Beşiktaş 3-0 öne geçti.

55. dakikada soldan topla ceza alanına giren Assombalonga'nın vuruşunda De Souza'ya çarparak kaleye yönelen topu kaleci Ersin son anda direğin dibinde kornere çeldi.

60. dakikada Adana Demirspor'un ceza yayı içinde kazandığı serbest vuruşta Vargas meşin yuvarlağı şık bir vuruşla filelerle buluşturdu: 3-1

79. dakikada Balotelli ceza sahası dışı sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2

90. dakikada Batshuayi'nin yerden şutunda top yandan az farkla auta çıktı.

90+6. dakikada Adana Demirspor beraberliği sağladı. Vargas'ın soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Balotelli'nin kafa vuruşunda kale çizgisi üstünde Assombalonga'nın dokunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-3

Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş: 3 - 3 :Adana Demirspor

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Ghezzal (Dk. 76 Gökhan Töre), Oğuzhan Özyakup (Dk. 65 Atiba), Pjanic (Dk. 65 Salih Uçan), Larin (Dk. 65 Kenan Karaman), Batshuayi (Dk. 90+5 Güven Yalçın)

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Svensson (Dk. 87 Tarık Çamdal), Samet Akaydın, Deli, Rassoul (Dk. 87 Kaan Kanak), Stambouli (Dk. 67 Balotelli), Sinan Kurt (Dk. 76 Gökhan İnler), Vargas, Bjarnason, Ezeh (Dk. 46 Yunus Akgün), Assombalonga

Goller: Dk. 20 Montero, Dk. 43 De Souza, Dk. 52 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 60 Vargas, Dk. 79 Balotelli, Dk. 90+6 Assombalonga (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Deli, Dk. 79 Balotelli (Adana Demirspor), Dk. 28 Montero, Dk. 59 Welinton (Beşiktaş)