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FETÖ'ye ABD'de dev darbe! 100 milyon euroluk tazminat talebi reddedildi

FETÖ'ye ABD'de dev darbe! 100 milyon euroluk tazminat talebi reddedildi

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi, terör örgütü FETÖ'nün yaklaşık 126 milyon euroluk tazminat talebini reddetti.

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Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) bir darbe de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'nden (ICSID) geldi.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında kapatılan Zaman Gazetesi başta olmak üzere, matbaalarının ve gayrimenkullerinin sahibi Cihan Medya Dağıtım A.Ş. hisselerinin yüzde 99,94’lük kısmının sahibi olduğunu iddia eden Cascade Investments NV (Cascade) şirketinin tahkim başvurusu sonuçlandı.

Davayı Türkiye kazandı

Uzun yıllar FETÖ/PDY örgütüne finansman sağlanmasında önemli bir işlev yürüten Belçika Türk İşadamları Derneği (BETİAD) üyesi Kenan Sezer, Mustafa Ünal, İskender Kapaklıkaya, Hüseyin Şahin, Ahmet Tanrıkulu, Ali Aktan, Musa Soydemir, Kemal Soydemir gibi isimlerin Belçika’da kurduğu ve daha sonra Orhan Azizoğlu’nun da ortak olduğu paravan şirketin, ICSID (Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi) nezdindeki davasında, Türkiye Cumhuriyeti haklı bulundu.

Mesnetsiz iddialar çürütüldü

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde TMSF’nin görevlendirildiği tahkim davasında; Hakem Heyetinin 20.09.2021 tarihli kararı ile yargılama sona ermiş, FETÖ/PDY mensuplarının kurguladığı mesnetsiz iddialar kabul görmemiş ve davada yetkisizlik kararı verildi.

Böylece FETÖ tarafından sistematik bir şekilde uluslararası arenada dile getirilen iddiaları ve tazminat talepli tahkim davalarının mesnetsiz ve hukuka aykırı olduğu tescil edildi.

Söz konusu davada, yerli ve yabancı hukuk bürolarının da destekleriyle, FETÖ/PDY üyelerinin 126 milyon Euro tazminat talebi reddedildiği gibi, mahkeme masraflarının büyük bir kısmının da karşı tarafça ödenmesine karar verildi.

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