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İnternet satışı ve reklamlarına yeni kurallar geliyor

İnternet satışı ve reklamlarına yeni kurallar geliyor

E-ticarette yanıltıcı indirimlere önlem geliyor. Yeni düzenleme ile önce zam sonra indirim yapılamayacak.

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Ticaret Bakanlığı, önce fiyat yükseltilip ardından yüksek oranlı indirim yapıldığı izlenimi veren reklamları önlemeyi amaçlıyor. İnternetteki ticari reklamlar hakkında taslak yönetmelik hazırlandı.

Yönetmelik ile önce fiyatları yükseltip ardından yüksek oranlı indirim yapıldığı izlenimi veren reklamlar önlenecek. Bunun için indirim oranı hesaplanırken ürünün son 1 aylık zaman dilimindeki en düşük fiyatı esas alınacak.

Düzenleme sonrası fiyat değişimlerinin internet sitesi üzerinde kolayca görülecek bir şekilde yer alması gerekecek.

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