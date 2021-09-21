HDP eş başkanı Mithat Sancar'dan 'çözümün adresi İmralı' açıklaması

HDP eş başkanı Sezai Temelli 'çözümün adresi İmralı' demişti. EŞ Başkan Mithat Sancar ise tam tersi bir açıklama ile 'adres Meclis' dedi.

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HDP'nin zirvesinden çözümün adresi konusunda çelişkili açıklamalar geliyor. HDP eş başkanı Sezai Temelli 'çözümün adresi İmralı' derken, diğer eş başkan Mithat Sancar bugün yaptığı açıklamada 'adres Meclis'tir' dedi. Sezai Temelli'yi boşa düşüren Mithat Sancar'ın açıklaması şöyle:

-“Kürt sorununun çok boyutlu ve çok aktörlü bir nitelik taşıdığını göz ardı etmemek gerekir. Kürt sorununda çözüm için niyet beyan etmek, aynı zamanda bütünlüklü yöntemler geliştirmeyi de gerektiriyor. Bütünlüklü yöntem derken, çeşitli mekanizmaların varlığından söz ediyorum. Kürt sorunu gibi çok boyutlu ve çok aktörlü bir meselenin incelikli, iyi tartışılmış, sağlıklı mekanizmalarla çözülebileceğini görmek gerekiyor. Bu sadece Kürt sorununa özgü bir durum da değil. Dünyada benzer sorunların tümünde de aynı nitelikler, aynı özellikler göze çarpıyor. Bu sorunlar, tekrar ediyorum, çok boyutludur, çok aktörlüdür. Şimdi önceliklerimizi belirlememiz gerekiyor”

“Kalıcı bir barış istiyorsak, çok geniş toplumsal mutabakat ve meşruiyete ihtiyaç var. Çözümün adresi Meclis’tir, hiçbir aktör gözardı edilemez”.

-Bu aktörleri göz ardı ederek bütünlüklü yöntem oluşturmak gerçekçi yaklaşım değildir. Esasen Türkiye bu durumu geçmişte deneyimledi, 2009’da, 2013-15 arasında.