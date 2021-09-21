Türkiye'de bunu üreten başka yok! Kocaeli'de bu işe başladı Çin ve Tayland'a rakip oldu
KOCAELİ'de Gölcük ilçesinde yaşayan eğitmen Murat Gülelçe, devlet desteğiyle başladığı işte Tayland ve Çin'e rakip oldu..
İşçi olarak çalıştığı lastik fabrikasındaki işini bırakarak rüzgar sörfü eğitmeni olan 45 yaşındaki Gülelçe, kendisine Değirmendere Mahallesi'nde sörf okulu açtı.
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Eğitimlerin yanı sıra Gülelçe, 10 metrekarelik kayıkhanesinde sörf tahtalarının tamir ve bakım işleriyle ilgilenirken üretime başladı.
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Gülelçe, ürünlerinin ilgi görmesi üzerine işini büyütmeye karar verdi.
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Gülelçe, yaklaşık 2 yıl önce KOSGEB'den kredi, makine ve fuar desteği alarak Başiskele Sanayi Sitesi'nde 300 metrekarelik iş yeri açtı.
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