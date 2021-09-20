Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'den çözüm cevabı! 'Çözümün adresi İmralı'dır'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz" dedi. İmralı'dan Kılıçdaroğlu'na şok cevap geldi: "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci ve belgesel yapımcısı Günel Cantak'ın "Bay Kemal ve İttifakları" belgeseline konuştu. Kılıçdaroğlu belgeselin ilk bölümünde, Kürt sorunu ve HDP'ye ilişkin şunları söyledi:

"Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor görevini yapıyor. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim. Bugün de aynı düşüncedeyim."

Sezai Temelli: Çözümün yegane muhatabı HDP değil!

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına HDP'den yanıt geldi. HDP EŞ Genel Başkanı Sezai Temelli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir."

Asla unutmayın! Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır

"Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır. Süreci tıkayan, toplumsallaştırmayan ve masayı deviren AKP çözümsüzlükten medet umarken bu anlayışın çıkmaz sokak olduğu artık görülmelidir."