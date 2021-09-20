Erken seçim tartışmalarına ışık tutan söylenti kulislerde konuşuluyor

Abdulkadir Selvi, Cumhur İttifakı'nır seçim ve siyasi partiler yasasıyla ilgili çalışmasını 2022'ye bırakacağını çıkacağını, bu nedenle de seçimlerin 2023'ün ilk üç ayından sonra olacağı söylentisini köşesini taşıdı.

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Anayasa’nın 67. maddesine göre seçim yasasında yapılacak değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde yapılacak olan seçimlerde uygulanamıyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti ve MHP’nin üzerinde çalıştığı seçim ve siyasi partiler yasasıyla ilgili siyasi kulislerde dolaşan söylentiyi köşe yazısında aktardı.

Cumhur İttifakı'nın üzerinde çalıştığı seçim ve siyasi partiler yasasının çıkarılmasının 2022'ye bırakılacağı söylentisinin kulislerde konuşulduğunu belirten Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Cumhur ittifakı değişiklikleri Meclis’e sunma konusunda aceleci olmayacak

"Muhalefetin 2022 yılı kasım-aralık beklentisi daha çok iktidarın seçim yasasını ekimde Meclis’e sunup, en geç kasım ayında çıkarmasına dayanıyor. Kasımda çıkarsa üzerine 1 yıl koy, 2022 yılı kasım ayı demektir.

Meclis kapalı, 1 Ekim’de açılacak ancak Meclis kulisleri yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Orada konuşulanlara göre Cumhur İttifakı seçim yasasında yapılacak olan değişiklikleri Meclis’e sunma konusunda aceleci olmayacak. Kasım sonu itibarıyla Meclis’te bütçe görüşmeleri başlayacak. Aralık ayında devam edecek. Seçim yasasındaki değişiklikler bütçe görüşmelerinden sonra Meclis’e sunulursa 2021 yılı içinde Meclis’ten geçme şansı kalmıyor. Bütçeden sonra Meclis tatile giriyor. O zaman 2022 yılına girilecek. 2022 yılının başlarında seçim yasasının Meclis’ten geçmesi ise seçimlerin 2023 yılı ilk üç ayında yapılmayacağı anlamına geliyor. Zaten ondan sonra haziran ayında seçim var, birkaç ay öne alınır mı bilmem ama alınsa dahi o erken seçim olmaz.

Erdoğan ve Bahçeli kararlaştıracak

Seçim ve siyasi partiler yasası üzerindeki çalışmaları AK Parti’de Hayati Yazıcı, MHP’de ise Feti Yıldız yürütüyor. Ama son değişikliklere Erdoğan ve Bahçeli birlikte karar verecekler. Ancak iki lider sadece değişiklikleri değil, takvimi de belirleyecekler. İki lider erken seçim tartışmalarının önünü kesmek için böyle bir takvim düzenlemesine giderlerse kulislerde konuşulanlar doğru çıkar. Bu durumda iktidara da muhalefete de 2023 yılında yapılacak olan seçimlere hazırlanmak düşer."