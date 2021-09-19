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Tepki çeken sözlerin ardından Celal Şengör hakkında soruşturma başlatıldı

Kız öğrencisiyle ilgili tepki çeken anısını anlatan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör hakkında üniversite rektörlüğünce soruşturma başlatıldı.

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İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisiyle ilgili taciz içerdiği iddia edilen videodaki anlatımı tepki çekti. İTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Rektörlük, açıklamasında, "Geçtiğimiz günlerde üniversitemiz öğretim üyelerinden birinin çevrimiçi ortamda sarf ettiği sözlerle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi; fiziksel, sözlü ve diğer şekillerde tacizin küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilere en küçük bir tolerans gösterilmeyecektir. İTÜ'nün yüzyıllara yayılan köklü birikiminin ve vizyonunun getirdikleri böyle konularda gereken sorumluluğu almayı, en net tavır göstermeyi gerektirmektedir. Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılık incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır" denildi.

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