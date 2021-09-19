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Giresunspor ile Konyaspor eşitliği bozamadı

Giresunspor ile Konyaspor eşitliği bozamadı

Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi. 44 yıl sonra Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor, bu sonuçla ligdeki ilk puanını elde etti. Konyaspor ise puanını puanını 11'e yükseltti.

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20. dakikada Doukara rakip sahada kaptığı topu Sergio'ya aktardı. Sergio ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşunda sol köşeye giden topu kaleci Sehic güçlükle kontrol etti.

23. dakikada Serdar Gürler'in yaptığı ortada Cikalleshi'nin kafa vuruşunda topa Orcan Piri sahip oldu.

34. dakikada Doukara'nın ara pasında Diabete ceza sahasına girdi. Kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Diabete'nin vurduğu topa son anda Ahmet Çalık müdahale etti ve kornere attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

66. dakikada Flavio'nun hatalı geri pasında top Ahmed Hassan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top sağ direkten döndü.

82. dakikada sağ kanattan Aziz Eraltay'ın ortasında ceza sahasında Balde topa gelişine vurdu. Kaleci Sehic üzerine gelen topu kontrol etti.

44 yıl sonra Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor bu sonuçla ligdeki ilk puanını elde etti.

Giresunspor: 0 - 0 :Konyaspor

Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın

Giresunspor: Onurcan Piri, Diarra, Zeki Yavru, Aziz Eraltay, Traore (Dk. 86 Pelupessy), Diabate (Dk. 77 Emre Taşdemir), Perez, Sergio, Flavio, Süleymanov (Dk. 76 Balde), Doukara (Dk. 63 Umut Nayir)

Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Endri Çekici (Dk. 88 Ebunge), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (Dk. 64 Ahmed Hassan), Michalak (Dk. 46 Rahmanovic), Skubic, Cikalleshi (Dk. 90+5 Adil Demibağ)

Sarı kart: Dk. 43 Perez (Giresunspor), Dk. 63 Ahmet Çalık (İttifak Holding Konyaspor)

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