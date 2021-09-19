Fatih Terim'den Galatasaray taraftarına sitem: Ağlayan var

Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da maç sonunda açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, "Ali Sami Yen'deki maçlarda taraftarımız oyuncuya tepki gösterirse bu işin üstesinden gelemeyiz. Morali bozuk olan var, ağlayan var. Bu hoş bir şey değil" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'u evinde ağırladı. Alanyaspor, son dakikalarda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti ve 3 puanı evine götürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, "Rotasyon yapmalı mıyım yapmamalı mıyım diye çok düşünmüştüm. Maalesef devamlılık olmadı. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle oyunu elimize aldığımızı düşünüyorum. Topu içeri atmak lazım. Atamayınca hiç de beklemediğimiz bir anda golü yedik ve mağlup olduk.

"Taraftardan tepki gelirse bu işi çözemeyiz"

Ali Sami Yen'deki maçlarda taraftarımız oyuncuya tepki gösterirse bu işin üstesinden gelemeyiz. Bu iş bizim Ali Sami Yen'de alıştığımız bir tablo değil. Yedlin, 2-3 orta açamayabilir, taraftar onu hazırlayacak. Babel'e 'yuh' çekmek, yani... Seyirci beğenip beğenmediğini burada belli etmemeli. Edeceği yerde ediyor zaten. Rejenerasyona çıkıldığında da birtakım tepkiler olmuş, bunlar hoş şeyler değil. Eğer böyle olursa oyuncuları kaybederiz.

"Ağlayan var"

Bu, oyuncuları etkilemez olur mu? Soyunma odasında gördüm, onun için söylüyorum. Birinci sağ bekimiz sakatlanmış, ikinci bekimiz Yedlin. İkinci maçı oynuyor, kolay değil. Galatasaray seyircisinin sevecen ve toleranslı olması gerekiyor. Morali bozuk olan var, ağlayan var. Bu hoş bir şey değil tabii" ifadelerini kullandı.