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PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu

PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları kapsamında terör örgütü PKK'dan  kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylece 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 151'e yükseldi.

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