Galatasaray Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Candeias kaydetti. Kasımpaşa ve Trabzonspor beraberliğinin ardından Alanyaspor'a yenilen Galatasaray, 8 puanda kaldı. Bülent Korkmaz ile üst üste 2. maçını da kazanan Alanyaspor ise puanını 9'a çıkardı.

Abone ol

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u ağırladı. Akdeniz ekibi karşılaşmayı Candeias'ın golüyle 1-0 kazandı.

İki takım da ilk yarıya oldukça temposuz başladı. Galatasaray, pozisyonlar üretse de Alanyaspor savunmasını aşamadı ve ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Aslan, rakip kalede çok sayıda pozisyon üretmesine rağmen bu fırsatlardan yararlanamadı. 71. dakikada oyuna giren Candeias, 87. dakikada Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Galatasaray, bu sonucun ardından 8 puanda kalırken Alanyaspor ise puanını 9'a yükseltti. Aslan, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Alanyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu güçlükle kornere çeldi.

38. dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla soldan atağa katılan Borja'nın yerden ortaladığı topa altıpasta Nelsson dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesinden sonra üst direğe çarparak kornere gitti.

42. dakikada Van Aanholt'un soldan sert ortasında Alanyaspor savunmasındaki Juanfran'ın kafayla ters vuruşunda top az farkla kornere çıktı.

45+1. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topun sahibi oldu.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

49. dakikada Davidson'un ceza sahası önünden çıkardığı şutta top az farkla yandan auta gitti.

56. dakikada Cicaldau'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı uzanarak sağına gelen meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

63. dakikada Juanfran'ın sağdan ortasında Milunovic'in altıpas önünde kafayla vurduğu top az farkla üstten auta gitti.

65. dakikada Mustafa Muhammed'in soldan yerden ortaladığı topla ceza sahası içi hafif sol çaprazda buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

72. dakikada Juanfran'ın sağdan ortasında altıpas önünde yükselen Emre Akbaba'nın kafayla vurduğu topu kaleci Muslera son anda kornere çeldi.

87. dakikada konuk takım öne geçti. Sol kanattan atağa katılan Borja'nın ortaladığı topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Candeias bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'dan dönen topu takip eden Candeias altıpasta yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1

Karşılaşmayı turuncu-yeşilli takım 1-0 kazandı.

Galatasaray: 0 - 1 :Alanyaspor

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Muslera, Yedlin (Dk. 73 Ömer Bayram), Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Emre Kılınç), Morutan (Dk. 46 Feghouli), Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Babel), Halil Dervişoğlu (Dk. 46 Mustafa Muhammed)

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca (Dk. 90+3 Eduardo), Emre Akbaba (Dk. 85 Efkan Bekiroğlu), Davidson (Dk. 71 Candeias), Diedhiou (Dk. 71 Babacar)

Gol: Dk. 87 Candeias (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Emre Akbaba, Dk. 47 Diedhiou, Dk. 55 Fatih Aksoy, Dk. 83 Serkan Kırıntılı, Dk. 89 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)