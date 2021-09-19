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Covid'e yakalanan 8 aylık hamile kadının feci ölümü! Yatağında ölü bulundu

Covid'e yakalanan 8 aylık hamile kadının feci ölümü! Yatağında ölü bulundu

Bursa'da korona virüse yenik düşen hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüse yakalanan 8 aylık hamile kadın yatağında ölü bulundu. Kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, bebeğinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 aylık hamile Medine K. (23), eşi ile ayrı odalarda uykuya daldı. Sabah uyanan adam, eşini uyandırmak için odasına gitti. Eliyle dokunması ve seslenmesine rağmen eşi uyanmayan şahıs, durumu polise ve 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının ve bebeğinin öldüğünü tespit etti.

Korona virüs testi pozitif çıkan ve sara hastası olduğu öğrenilen kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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