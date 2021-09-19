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Masterchef Ateş kimdir aslen nereli kaç yaşında? Ateş Durukan ailesi

Masterchef Ateş kimdir aslen nereli kaç yaşında? Ateş Durukan ailesi

Masterchef 2021'nin bu seneki en genç yarışmacılarından biri olan Ateş Durukan bu haftanın eleme potasına gösterilen isimlerinden biri oldu. Takım arkadaşları tarafından potaya sokulan Masterchef Ateş'in hayatı da merak edildi. Peki Ateş Durukan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Masterchef Ateş instagram hesabı var mı?

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TV8 ekranlarının en çok izlenen lezzet yarışması Masterchef Türkiye 2021'de bu akşam yine bir eleme heyecanı yaşanacak, yarışmaya bir isim daha veda edecek. Bu hafta eleme potasına gönderilen isimlerden biri de Ateş Durukan oldu. Peki kimdir yarışmanın en genç isimlerinden biri olan Ateş Durukan, kaç yaşında, aslen nereli? 

Masterchef Ateş Durukan kimdir: Mert Ateş Durukan, 18 yaşında. Yarışmaya İzmir'den katılan Mert Ateş Durukan, lisede aşçılık bölümü okumuş. Annesi ile ayrı bir eve geçtiği 9-10 yaşlarında iken annesi işten gelene kadar yemekleri o hazırlıyormuş.

Mert Ateş Durukan, ailenin tek çocuğu. Annesi muhasebeci, babası ise turizm sektöründe çalışıyor.

Yaşının küçük olmasına aldanılmamasını, buraya kendini kanıtlamaya geldiğini ve rakiplerine güçlü olduğunu göstereceğini ifade etti.

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