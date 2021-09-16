KYK burs başvurusu ekranı 2021 açıldı mı burs başvurusu ne zaman yapılacak?

KYK Yurt başvurusu yapan öğrenciler şimdi de heyecanla burs başvuru tarihlerini bekliyor. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Geçen yıl 8 Kasım'da biten KYK burs başvuru tarihleri hakkında henüz bir açıklama yok.

Abone ol

KYK yurt başvuruları geçen hafta sona erdi. Her yıl devlet yurdunda kalmak ve devlet bursu almak isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediliyorlar. Bu yıl KYK yurt başvuruları eylül ayında sona erdi. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak, KYK burs başvuruları nereden yapılacak?

KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak: KYK burs başvurusunun yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8 Kasım’da sona ermişti. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.

Burs nedir: Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Öğrenim kredisi nedir: Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.