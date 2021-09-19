Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kanal İstanbul övgüsü: Bu bir kazan kazan projesidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, muhalefetin Kanal İstanbul Projesi açıklamalarını eleştirerek, projeye övgüler yağdırdı.

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Oktay, ''Muhalefet Kanal İstanbul'a sadece Karadeniz'in refahı ve çevre açısından bile bakabilse bugüne kadar projeyi karalamak için boşuna nefes tükettiğini anlardı. Kanal İstanbul'la İstanbul Boğazı nefes alacak böylece Mavi Karadeniz ve tüm Karadeniz ülkeleri kazanacaktır. Bu bir kazan kazan ilişkisidir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Grand Cevahir Otel'de düzenlenen 7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi’ne katıldı. Burada Kanal İstanbul Projesi'ne dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Oktay, muhalefetin projeye bakış açısını eleştirerek siyasetçilerden bilim insanlarına kadar birçok uzmanın Karadeniz için tehlike olarak gördüğü Kanal İstanbul projesini övdü.

Oktay, ''Marmara'da su kalitesini artırıp, müsilajın önüne geçilmesinden su akış hızında sağlayacağı olumlu katkılara ve etkilere kadar Kanal İstanbul çevreci bir projedir. Muhalefet Kanal İstanbul'a sadece Karadeniz'in refahı ve çevre açısından bile bakabilse bugüne kadar projeyi karalamak için boşuna nefes tükettiğini anlardı. Kanal İstanbul'la İstanbul Boğazı nefes alacak böylece Mavi Karadeniz ve tüm Karadeniz ülkeleri kazanacaktır. Bu bir kazan kazan ilişkisidir.'' dedi.

Konuşmasına başlarken Karadeniz Havzasında "Barış, Güvenlik ve İş Birliği"nin farklı boyutlarda ele alınacağı kongrenin Türkiye ve bölge için hayırlı olmasını dileyen Oktay, Avrasya'nın tam merkezinde yer alan Karadeniz Bölgesi'nin, yüzyıllardan bu yana küresel gelişmeler açısından stratejik alanlardan biri olduğunu söyledi.

Oktay, Karadeniz hinterlandının, bugün de doğal bir jeopolitik merkez ve ticaret yol olduğunu vurgulayarak, "Bölgede ticari hareketliliğin Hazar Denizi'nden başlayarak, Avrupa'ya doğru yayıldığı çizgide Karadeniz, bölge ülkelerinin dünya pazarlarına açılabilmesi için küresel bir işlev üstlenmektedir. Karadeniz'de 1695 kilometrelik en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkemiz, deniz bağlantısıyla Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan ile denizden komşu durumdadır. Bir içdeniz olan Karadeniz'deki deniz yetki alanlarımız, 462 bin kilometre kare mavi vatan sathımızın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır." diye konuştu.

Deniz güvenliğine etkisi, ticaret potansiyeli ve enerji kaynaklarıyla Karadeniz'in barış, istikrar ve refah denizi olması için Türkiye'nin önemli sorumluluk üstlendiğinin altını çizen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak Karadeniz'in jeopolitik, jeostratejik ve jeogüvenlik açısından önemine istinaden tüm kıyıdaş devletlerin bölgede müşterek sorumluluğu bulunduğuna inanıyoruz. Bu açıdan Karadeniz hinterlandında iş birliği imkanlarının Kafkaslar ve Balkanları da katarak, ekonomi, enerji, güvenlik ve ulaşım gibi yönlerden ele alınacağı bu kongreyi son derece önemli buluyoruz. Tespit ve önerilerinizi yakından takip ediyor olacağız. Mavi vatanın önemli bir parçası olan Karadeniz'de, çok taraflı diyalog ve iş birliği yönündeki gayretlerimizi, 'bölgesel sahiplenme anlayışı' temelinde, Cumhurbaşkanımız liderliğinde sürdürüyoruz. Yani Karadeniz'de bölgenin sorunlarına en iyi çözümün yine bölge ülkelerinin kendi içinden çıkabileceğine inanıyoruz.