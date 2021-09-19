BIST 1.419
DOLAR 8,65
EURO 10,14
ALTIN 488,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de erkek cesedi sahile vurdu! El ve ayakları bağlı, işkence görmüş

Kocaeli'de erkek cesedi sahile vurdu! El ve ayakları bağlı, işkence görmüş

KOCAELİ'de sahile vuran bir erkek cesedi bulundu. El ve ayak bilekleri plastik kelepçeyle bağlı, üzerinde işkence izleri olan kişinin çuvala konulup denize atıldığı belirlenirken, kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Abone ol

Sabah saatlerinde Darıca Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi’nde, köpeğini gezdiren kişi, sahile vuran cesedi görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Ayaklarında halat, ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri olan kişinin çuvala konulup denize atıldığı belirlendi. Üzerinde atlet ve pijama olan kişinin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edildi. Erkek cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalar devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Böylesi ilk kez oldu! Antalya'da dehşete düşüren görüntü: Rezil durumda
Foto Galeri Böylesi ilk kez oldu! Antalya'da dehşete düşüren görüntü: Rezil durumda Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gri kategorideki DHKP/C üyesi Kerim Kaya tutuklandı
Gri kategorideki DHKP/C üyesi Kerim Kaya tutuklandı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Bergen'in kocası yaşıyor mu Halis Serbest son hali nasıl?
Bergen'in kocası yaşıyor mu Halis Serbest son hali nasıl?
Çürüyen metrobüslerden yargılanmıştı! Dönemin İETT müdürü konuştu: Bugün olsa yine alırım
Çürüyen metrobüslerden yargılanmıştı! Dönemin İETT müdürü konuştu: Bugün olsa yine alırım
Pfizer koronavirüs için 6 ayda bir aşılama istedi FDA reddetti!
Pfizer koronavirüs için 6 ayda bir aşılama istedi FDA reddetti!
Emine Erdoğan'ın ilk anı kitabı çıkıyor! Geliri kadın ve çocuklara
Emine Erdoğan'ın ilk anı kitabı çıkıyor! Geliri kadın ve çocuklara
İBB yardım kartı başvurusu formu doldurma 2021 nasıl yapılır?
İBB yardım kartı başvurusu formu doldurma 2021 nasıl yapılır?
PKK panikte! Bakın örgüt ne talimatı veriyor!
PKK panikte! Bakın örgüt ne talimatı veriyor!
Yunanistan göçmenlerin paralarını ve ayakkabılarını alıp dövüp Türkiye'ye bıraktı!
Yunanistan göçmenlerin paralarını ve ayakkabılarını alıp dövüp Türkiye'ye bıraktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD yolunda fahiş gıda ve kira zamları için açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD yolunda fahiş gıda ve kira zamları için açıklama!