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Böylesi ilk kez oldu! Antalya'da dehşete düşüren görüntü: Rezil durumda

Demirören Haber Ajansı
Böylesi ilk kez oldu! Antalya'da dehşete düşüren görüntü: Rezil durumda

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'ndaki Çayboğazı Barajı'nda ortaya çıkan görüntü görenleri endişelendirdi.

Böylesi ilk kez oldu! Antalya'da dehşete düşüren görüntü: Rezil durumda

Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'ndaki Gömbe ve Elmalı ovalarına hayat veren Çayboğazı Barajı'nın dibi göründü. Kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle barajın kapakları kapatıldığı için iki ovaya da su verilemiyor.

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Böylesi ilk kez oldu! Antalya'da dehşete düşüren görüntü: Rezil durumda

Geçen yıllarda Gömbe ve Elmalı ovalarındaki meyve bahçelerine, seralara en az 5 kez su verilen barajdan bu yıl sadece 2 kez su verilebildi. 

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Böylesi ilk kez oldu! Antalya'da dehşete düşüren görüntü: Rezil durumda

Barajın kapakları ise ağustos ayının sonunda su kalmayınca kapatıldı. 56 milyon metreküp su depolama kapasitesi olan toprak gövde tipindeki barajda, şu an 200-300 bin metreküp arasında su bulunuyor. 

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Böylesi ilk kez oldu! Antalya'da dehşete düşüren görüntü: Rezil durumda

Kalan su ile baraj gölündeki canlı varlığı sürdürülmeye çalışılıyor. Barajdan Gömbe ve Elmalı ovalarındaki 13 bin 848 hektarlık arazi sulanıyor. Her sulamada yaklaşık 5 milyon metreküp su kullanılıyor.

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