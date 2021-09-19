Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD yolunda fahiş gıda ve kira zamları için açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidiyor. Erdoğan havalimanında önemli açıklamalarda bulundu. Gıdada ve emlak piyasasındaki fahiş zamlar konusuna da değinen Erdoğan ziyaretindeki gündemlerini açıkladı.

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Gıda ve kiralarda fahiş zamlar konusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim işimiz böyle bir zulüm varsa bunları yakın takibe olmak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz." dedi. Ziyaret dönüşünde yapılacak yeni hamlelere işaret ederek "Amerika dönüşü bizzat kendim de ilgileneceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 19- 22 Eylül 2021 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek ve 20 Eylül günü, New York'ta inşa edilen Yeni Türkevi binasının açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti öncesi havalimanında basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Tüm insanlığı tehdit eden konularla ilgili yaklaşımlarımızı açıklayacağız. Ziyaretim vesilesiyle çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerim olacak.

-Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısında yer alan Türk Evi binamız yeni bir şaheser olarak hizmete girmiş olacak.

- Daha Adil Bir Dünya Mümkün konferansıyla bir araya geleceğiz. İnşallah Amerika'da Daha Adil Bir Dünya Mümkün eserimizi de yabancı dillerde hazırladık, onları da muhattaplara takdim edeceğiz. Baskısı filan da fena değil. 4 dilde hazırlıklar yapıldı ve BM'de açılış törenimizde de takdim edeceğiz

Sorular

-Fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz dediniz denetimler arttı. Farklı adımlar var mı? Emlak sektöründe de bu durum söz konusu. Bu konuda adım atılacak mı?

-Bizim işimiz böyle bir zulüm varsa bunları yakın takibe olmak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Özellikle yurt konusunda biz bu güne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Bizim bir milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Ben iftihar ediyorum. Bay Kemal'e kalırsa ne yaparsanız yapın yediremezsiniz.

Biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Şu anda 650 liraya çıktı. Harçlar uzun yılların sorunuydu. Bu harçları biz kaldırdık.

Zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerdeki denetimler sürdürülecek. Ciddi fiyat farklılıklarını süratle kaldıracağız. Amerika dönüşü bizzat kendim de ilgileneceğim.

-Seçim barajını Sayın Bahçeli yüzde 7 olarak tescilledik dedi. Başka planlamalar var mı?

Görevlendirdiğimiz arkadaşlar çalışmalarını belli bir noktaya getirdiler. Dönüşte kendilerini tekrar dinleyeceğiz. 2023 seçimlerine çok daha farklı bir şekilde girelim. Türkiye'nin beklediği sistemi yakalamış olalım. Meclis açıldığı anda da bu yaptığımız çalışmaları uzatmadan Meclis'e göndereceğiz.

-Afganistan'da son gelişmelerin yanı sıra kıtlık dolu yıllar geçiyor. İnsani dram yaşanıyor. Bizim Türkiye olarak insani yardım çalışmamız var mı?

İnsani yardım konusunda bizim hiçbir zaman tereddüdümüz olmaz. Her zaman gerçekleştirdik. Gerek devlet olarak gerek STK'larımızla yardımlarımızı göndereceğiz.

-10 Kasım'da Azerbaycan ve Rusya lideriyle yapılan anlaşmayla Ermenistan Karabağ'dan çekilmişti. Buraya koridor açılacaktı ancak Ermenistan Başbakanı Paşinyan "Biz bu koridorun açılmasına izin vermeyeceğiz," dedi siz neler söyleyeceksiniz?

Bu koridor meselesi siyasi bir mesele. Bir taraftan benimle görüşmek istemesi heralde düşündürücü. Tayyip Erdoğan ile görüşmek istiyorsan adımların atılması gerekir. Biz görüşmelere kapalı değiliz, açığız. Gürcistan Başbakanı da aynı şekilde görüşme talebi iletti. Bu konuda samimiyse ben de samimiyetimizi gösterir diplomasi başlatırız. Olumsuzluk değil olumlu yaklaşımlar hakim olur temenni ederim. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sıkıntı bu koridorların açılmasıyla aşılmış olur.

-Yunanistan Başbakanı Miçotakis önceki görüşmeye atıfta bulunarak mülteciler konusunda Erdoğan ile anlaştık, dedi. BM'de sizin liderler zirvesinde göçmenler konusunda mesajınız olacak mı?

Bunun kahrını çeken biziz. Yaklaşık bugün Türkiye'de 4,5 milyon insan var. Bu yükü kaldırmaya çalışan Türkiye karşı taraftan da adımların atılmasını bekliyor. Miçotakis'in görüşme talebini de ABD'de gerçekleştireceğiz. Bazı arzu edilmeyen beyanlar oldu. Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamayı yaptı. Türkiye kapıkulu değildir. Atılması gereken adımları da biz dürüst biçimde görmemiz lazım. Görmezsek gereken kararları alırız.