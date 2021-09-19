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'Şiddete Karşı Koş' diyen 2 bin 500 sporcu İstanbul'da ter döktü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
'Şiddete Karşı Koş' diyen 2 bin 500 sporcu İstanbul'da ter döktü

İSTANBUL'un Kadıköy ilçesinde “Şiddete Karşı Koş” sloganıyla gerçekleştirilen Kadıköy Yarı Maratonu ve Spor Festivali’nin ikinci gününde paralimpik sporcuların da yer aldığı ‘Kadıköy Yarı Maratonu’ gerçekleştirildi. Renkli anlara sahne olan maraton havadan görüntülendi.

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Kadıköy Belediyesi tarafından doğaya, kadınlara, çocuklara ve hayvanlara yapılan şiddete karşı farkındalık oluşturmak için düzenlenen Kadıköy Yarı Maratonu ve Spor Festivali ikinci gününde de renkli anlara sahne oldu. Kadıköy Yarı Maratonu kapsamında paralimpik sporcularının da yer aldığı çok sayıda sporcu maratona katılmak üzere Caddebostan’da bir araya geldi.

Patencilerin yarışıyla başlayan etkinlik 10K ve ardından da 21K koşusu ile devam etti. Caddebostan etkinlik alanından startı verilen koşu Cevizli Orduevi önünden dönerek başlangıç noktasında son buldu. Yaklaşık 2 bin 500 sporcunun ter döktüğü anlamlı organizasyona Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.


"10K ve 21K yarışlarımız var"
Koşu öncesi konuşan Başkan Şerdil Dara Odabaşı, “İki gündür gerçekleştirdiğimiz etkinlikler sürmeye devam ediyor. Her yaş grubuna hitap edecek etkinlikler gerçekleştirdik. Çocuklarımız için minik bir maraton gerçekleştirdik. Onlara sporu ve atletizmi sevdirmek adına. Bugün ise etkinliğimizin ana unsuru olan 10K ve 21K yarışlarımız var." dedi.


“Spor ve kültür sürekli artarak devam edecek”
Başkan Odabaşı "Bizim bu organizasyondaki sloganımız 'Şiddete karşı koş'. Aslında birkaç ay önce 'Kadıköy hayata dönüyor' diyerek bir 10K yarışı düzenlemiştik. Ardından Kalamış'ta yaklaşık 55 gün süren bir festivalimiz oldu. Göztepe Özgürlük Parkının içerisinde tiyatro etkinliklerimiz oldu. Bu tiyatro etkinliğimiz hala devam ediyor. Kadıköy'de spor ve kültür sürekli artarak devam edecek" diye konuştu.

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