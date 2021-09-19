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İstanbul'da bugün bu yollar kapalı Valilik alternatif yolları açıkladı

İstanbul'da bugün bu yollar kapalı Valilik alternatif yolları açıkladı

İstanbul Valiliği tarafından pazar günü gerçekleştirilecek Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle bazı yolların geçici olarak kapatılacağı açıklandı.

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Valilik, saat 06.00-12.00 saatleri arası Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi (Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı İle Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi Arasında Kalan Kısım),

Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı (Operatör Cemil Topuzlu Cadde Kesişiminden Turgut Özal Bulvarı Kesişimine Kadar Olan Kısım) ve bugüzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Maltepe-Kartal Turgut Özal Bulvarı Güney Yol (Çetin Emeç Bulvarı Kesişiminden Çanakkale Caddesi Kesişimine Kadar Olan Tek Yön Güney Yol) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi (Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı İle Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi Arasında Kalan Kısım),

Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı (Operatör Cemil Topuzlu Cadde Kesişiminden Turgut Özal Bulvarı Kesişimine Kadar Olan Kısım) ve bugüzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar,

Maltepe-Kartal Turgut Özal Bulvarı Güney Yol (Çetin Emeç Bulvarı Kesişiminden Çanakkale Caddesi Kesişimine Kadar Olan Tek Yön Güney Yol) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokakların kapatılacağını duyurdu.

Alternatif yollar

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi (Minibüs Yolu), Maltepe Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu), Kartal Üsküdar Caddesi (Minibüs Yolu), D-100 Karayolu

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