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Avukatların yemeklerini yedi telefonlarını çaldı! 12 avukata aynı tezgahı kurdu

Avukatların yemeklerini yedi telefonlarını çaldı! 12 avukata aynı tezgahı kurdu

İSTANBUL’da son bir ay içinde 12 avukat aynı yöntemle dolandırıldı. Avukatlarla iş görüşmesi için restoranlarda buluşan dolandırıcı, yemekten sonra hesabı da ödemeden telefonlarını alarak kayıplara karıştı.

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Kendisini şirket sahibi olarak tanıtan bir kişi tarafından telefonla aranıyorlar, iş görüşmesi için lüks bir restorana davet ediliyorlardı. Sözde şirket sahibi yemeğin ardından “Telefonumun şarjı bitti. Şoförümü aramak için sizinkini kullanabilir miyim?” diyor ve telefonu alıp konuşur gibi yaparak kayıplara karışıyordu.

12 avukat son bir ayda aynı şikayetle polise gidince dolandırıcının oyunu ifşa oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği kamera görüntülerini inceledi.

Görüntülerdeki kişi, daha önce dolandırıcılık, gasp ve uyuşturucu madde kullanmaktan poliste 10 kaydı bulunan Sinan G.’ydi. Polisler Sinan G.’yi gözaltına aldı. Avukatlar tarafından teşhis edilen Sinan G. sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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