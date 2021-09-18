BIST 1.419
DOLAR 8,65
EURO 10,14
ALTIN 488,03
HABER /  SPOR

Ampute Futbol Milli Takımımız Rusya'yı yenerek finale yükseldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ampute Futbol Milli Takımımız Rusya'yı yenerek finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Rusya'yı 5-2 yenerek finale yükseldi. Son şampiyon Türkiye, finalde ev sahibi Polonya'yı 2-1 yenen İspanya'yla karşılaşacak.

Abone ol

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Ampute Futbol Milli Takımımız yarı finalde Rusya'yla karşılaştı.

Rusya, maçın 14. dakikasında Igor Gamaonov'un attığı golle 1-0 öne geçti. Kemal Güleş'le 21. dakikada maça dengeyi getiren milliler, Rahmi Özcan'ın 24. dakikadaki golüyle 2-1 üstünlük kurdu. Rusya 25+2'de Dmitrii Udalov'la bir gol daha buldu ve ilk yarı 2-2 berabere bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan ay-yıldızlı ekip 32. dakikada Rahmi Özcan'ın frikik golüyle 3-2 öne geçti. Rusya'da 42. dakikada Valerii Sadavskii'nin kendi kalesine attığı golle Türkiye farkı 2'ye çıkardı: 4-2 Maçın 50+4. dakikasında Kemal Güleş'le bir gol daha bulan Türkiye, 5-2'lik galibiyetle finale adını yazdırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Çaykur Rizespor'u deviren Adana Demirspor 27 yıl sonra Süper Lig'de maç kazandı
Çaykur Rizespor'u deviren Adana Demirspor 27 yıl sonra Süper Lig'de maç kazandı
Erdoğan'dan flaş kripto para sözleri
Erdoğan'dan flaş kripto para sözleri
Rıdvan Dilmen TRT'den ne kadar alıyor?
Rıdvan Dilmen TRT'den ne kadar alıyor?
Başkan Erdoğan üniversiteli gençlerle buluştu
Başkan Erdoğan üniversiteli gençlerle buluştu
Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı
Diyarbakır'da 7'nci kattan düşen 12 yaşındaki Aslı yaşamını yitirdi
Diyarbakır'da 7'nci kattan düşen 12 yaşındaki Aslı yaşamını yitirdi
Sinop'ta hava saldırısı alarmı: Sığınaklara girin
Sinop'ta hava saldırısı alarmı: Sığınaklara girin
Yunanistan'da insan hakları örgütlerinin tepki gösterdiği sığınmacı kampı açıldı
Yunanistan'da insan hakları örgütlerinin tepki gösterdiği sığınmacı kampı açıldı