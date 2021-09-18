Erdoğan'dan flaş kripto para sözleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kripto paralara karşı ayrı bir savaş ve mücadelelerinin olduğunu söyledi. Erdoğan, kripto paralara pirim vermeyeceklerini, MB'nin de böyle bir hamlesinin olmadığını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kripto paralara prim vermeyeceklerini bu konuda ayrı bir savaş ve mücadeleleri olduğunu söyledi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise kripto paralarının mağduriyetlere kapı açtığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Mersin ziyareti sonrasında 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'nın görüntüleri paylaşıldı.

Burada gençlerle sohbet eden Erdoğan, kripto paralarla ilgili bir soru üzerine Merkez Bankası'nın kripto paraya açılma gibi bir dertlerinin olmadığını aksine ayrı bir savaş ve mücadelelerinin olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Onlara da böyle bir prim zaten vermeyiz, vermeyeceğiz de. Çünkü biz, şu anda bu konuda kendi asli hüviyeti olan paramızla yola devam edeceğiz." diye konuştu.

Binali Yıldırım: Mağduriyetlere de kapı aralıyor

Erdoğan'ın söz verdiği AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım konuya ilişkin olarak, "Kripto para, maalesef mağduriyetlere de kapı açıyor. Dolayısıyla çok ciddi denetime ihtiyaç gösteren bir şey. Bir nevi hayali bir geleceğe yönelik satış yapılıyor ve ondan sonra bunun kötü örneklerini, mağdur olanlarını gördük ama ilerde takdirinizde tabii bu istismarları, yanlışları önlemek için devlet olarak, hükümet olarak, bazı düzenlemeler yapmak gerekebilir. Onunla ilgili de zaten çalışmalar başlatıldı." dedi.