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Çaykur Rizespor'u deviren Adana Demirspor 27 yıl sonra Süper Lig'de maç kazandı

Çaykur Rizespor'u deviren Adana Demirspor 27 yıl sonra Süper Lig'de maç kazandı

Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi. Adana temsilcisi 27 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı. Adana Demirspor, bu galibiyetle puanını 5 yaptı. Son 5 maçında 4. kez yenilen Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.

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9. dakikada Vargas'ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Ezeh'in ceza sahasından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarparak kornere gitti.

12. dakikada Ezeh'in pasıyla hareketlenen Balotelli'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

17. dakikada Vargas'ın pası sonrası topla buluşan Balotelli'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

31. dakikada Vargas'ın sağdan ortasında topa yükselen Balotelli'nin kafa vuruşu sonrası top üstten auta giderken yapılan VAR uyarısında topa Selim Ay'ın elle müdahale ettiği belirlendi ve maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada penaltı atışını kullanan Balotelli topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0

39. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Ezeh ile paslaşan Vargas ceza sahası içerisinde tekrar topla buluştu. Oyuncu, buradan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boldrin sağ çaprazdan yaptığı güzel vuruşta topu ağlarla buluşturarak farkı 1'e indirdi: 2-1.

54. dakikada Vargas'ın ara pasına hareketlenen Metehan Mimaroğlu'nun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak Gökhan Akkan'da kaldı.

66. dakikada Sinan Kurt'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Simon Deli topu arka direğe indirdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Bjarnason düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1

76. dakikada ceza sahası dışından Castro'nun sert şutunda kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

90+3. dakikada orta sahadan çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Metehan Mimaroğlu'nun şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Adana Demirspor müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Adana Demirspor: 3 - 1 :Çaykur Rizespor

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Alpaslan Dedeş

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Samet Akaydin, Sinan Kurt, Balotelli (Dk. 82 Assombalonga), Ezeh (Dk. 54 Metehan Mimaroğlu), Svensson (Dk. 82 Tarık Çamdal), Bjarnason, Vargas (Dk. 62 Yunus Akgün), Stambouli (Dk. 62 Castro), Deli, Rassoul

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Dokovic (Dk. 46 Alper Potuk), Boyd, Boldrin (Dk. 80 Deniz Hümmet), Pohjanpalo (Dk. 65 Umar), Baiano, Alberk Koç, Sabo (Dk. 46 Phiri) Yala

Goller: Dk. 33 Balotelli (Penaltıdan), Dk. 39 Vargas, Dk. 66 Bjarnason (Adana Demirspor), 53 Boldrin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Dokovic, Dk. 31 Selim Ay, Dk. 73 Phiri, Dk. 81 Boyd (Çaykur Rizespor) Dk. 78 Metehan Mimaroğlu (Adana Demirspor)

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