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Türkiye 18 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 18 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 335 bin 244 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 104 milyon 894 bin 94'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Eylül 2021 Cumartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 335 bin 244 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 24 bin 23 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup aşımızı olalım" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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