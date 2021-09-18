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Turşu göçü Bursa Orhangazi'deki mahallede nüfusu ikiye katlıyor

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Turşu göçü Bursa Orhangazi'deki mahallede nüfusu ikiye katlıyor

BURSA'da turşusuyla ünlenen Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi, 4 aylık turşu sezonunda ortaya çıkan iş gücü açığı nedeniyle göç alıyor. Turşu sezonunda köyün nüfusunun 2 katına çıktığını söyleyen muhtar Mehmet Dönmez, "Gedelek, turşu sayesinde göç veren değil göç alan bir köydür" dedi.

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BURSA'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi, Türkiye'nin turşu ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Turşusu ile ünlenen mahallede mayıs ile ekim ayları arasında yüz binlerce ton turşuyu yapmak için yoğun mesai harcanıyor. Sezonun başlamasıyla ortaya çıkan iş gücü açığı çevre ilçe ve illerden gelen mevsimlik işçilerle karşılanıyor.

Toplamda 70 turşu imalathanesi bulunan 1600 kişinin yaşadığı Gedelek'in nüfusu mayıs ile ekim ayları arasında 3 bine çıkıyor. Sezonluk gelen işçilerin bazıları mahallede, birçoğu ise Orhangazi ve çevre ilçelerde kiraladıkları evlerde kalıyor.

"Turşunun adını duyan köyümüze geliyor"

Ailelerinin geçimlerini turşu ile karşıladıklarını söyleyen üretici Yakup Yalçın, "Sezon yoğun geçiyor. Köyümüze gelen işçiler bize, biz de onlara destek sağlıyoruz. Köyümüzün geçim kaynağı turşu olduğu için burası dünyaca ünlü bir yer. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında buraya çok sayıda insan gelir. Bizlere yardımcı olurlar. Hep beraber turşumuzu yapar gereken yerlere göndeririz. Turşumuz 1950'li yıllardan başlayarak bu zamana kadar gelmiştir. Bundan sonra da bizler ve bizden sonraki gelen nesiller olarak turşuyu daha da iyi yerlere götürmek istiyoruz. Gedelek'in normalde nüfusu bin 700 civarlarında. Turşu sezonu başladığı zaman nüfusumuz 3 bin kişiye kadar çıkıyor. Turşu sezonu bitene kadar başka illerden gelen mevsimlik işçiler oluyor. Hem çalışmak isteyen kadınlar evlerine destek oluyorlar hem de bize destek oluyorlar. Haziranda başlayan turşu sezonu temmuzun ortasından sonra yoğunlaşır. Bir yandan mal gelir bir yandan temizlenir bir taraftan işlemesi olur. Nefes alacak zamanımız kalmıyor. Bazı zamanlar işleri yetiştiremediğimiz oluyor. Sabah 8'de başlarız, akşam 11'e kadar çalışmaya devam ederiz. Bu yaklaşık 4 ay sürüyor. Turşu sezonu bittikten sonra herkes kendi turşusunu çıkarıp satmaya başlıyor. Gedelek'in ismini duyan, turşunun ismini duyan köyümüze geliyor. Buradan aldıkları turşudan memnun kalarak geri gidiyorlar" diye konuştu.

"Turşuyla göç alan bir yer"

Gedelek Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Dönmez ise "Gedelek, turşu sayesinde göç veren değil göç alan bir köydür. Köyümüzde istihdam vardır. Gençlerimiz ve dışarıdan gelen vatandaşlarımız vardır. Burası küçük bir İstanbul'dur. Köy nüfusumuz normalde 1700 civarındadır. Yazın dışarıdan gelenlere birlikte nüfusumuz 3 bin, 4 bin civarına çıkmaktadır" dedi.

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