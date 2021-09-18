4 yıla kadar hapsi istenen İlker Başbuğ'dan ilk açıklama

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarındaki açıklamaları sonrası başlatılan soruşturmada 4 yıl hapis istenmesiyle ilgili 2011'deki FETÖ kumpasına gönderme yaptı.

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'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasındaki açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma kapsamında hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istenen Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'dan ilk açıklama geldi.

Yaşamından 26 ay çalınan 26. Genelkurmay Başkanı

Başbuğ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2011’de terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanan ve yaşamından 26 ay çalınan 26. Genelkurmay Başkanı on yıl sonra da açılan iki ayrı davada, kamu görevlilerine hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle suçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 'kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret' suçundan cezalandırılması istemiyle dava açmıştı.

İddianamede, Başbuğ’un 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye dikkat çeken Başbuğ, "2009'da bu kanun teklifini kim hazırladı?" diye sormuştu.

Başbuğ, teklifin FETÖ'nün direktifiyle hazırlandığını iddia ederek "Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan o düzenlemede kimin imzası varsa siyasi ayak oradadır" demişti.