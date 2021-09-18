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Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: 118 işçi alımı yapacağız

Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: 118 işçi alımı yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından 118 işçi alımı yapacaklarını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli birimlerde istihdam edilmek ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 118 işçi istihdam edeceklerini duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "118 işçi alımı yapacağız. Başvurular 20-24 Eylül arasında Türkiye İş Kurumu'un internet sitesinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Bakanlığımızda işe başlayacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim. Hayırlı olsun" dedi.

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