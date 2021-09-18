Antalya'da aslan safarisi olay oldu telli kamyonetle aslan safarisine tepki

ANTALYA'da, orman alanı içindeki eğlence merkezince kurulan ve telle çevrili kamyonetle gezilen 'aslan safarisi' bölgesine hayvanseverler tepki gösterdi. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, “Burası nasıl ruhsatlandırıldı, ruhsatsızsa açılışına nasıl izin verildi?" dedi.

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Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve içinde birçok eğlence alanının bulunduğu işletme, geçen günlerde 'aslan safarisi' adıyla uygulamaya başladı. İşletme, uygulamayı sosyal medya hesabından 'Vahşi dostlarımızla tanışmak için Aslan Safari'yi ziyaret edin' başlığıyla video paylaşarak duyurdu. Videoda safari için gelenlerin etrafı telle çevrili kamyonet ile aslanların bulunduğu alanda gezdiği, ellerindeki maşa ile aslanları etle beslediği görülüyor.

Telle çevrili kamyonet içinde 20 dakika boyunca aslanların arasında gezmenin bedeli ise yetişkinler için 100 lira, 6-12 yaş arası çocuklar için 75 lira, 0-6 yaş arası çocuklar için ise ücretsiz. Hayvanseverler, yeni başlayan bu uygulamaya aslanların doğal yaşam alanlarında olmadığı ve Türkiye'de aslan parkı adı altında bir ruhsatlandırma şekli olmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Antalya Candost Derneği ise işletmenin ruhsatsız olduğunu belirterek, işletmenin incelenmesi için yetkili kurumlara müracaatta bulundu.

5 dönüm alanda 11 aslan tutuluyor

Alanın açıldığını sosyal medya üzerinden gördüklerini söyleyen Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, “Hepimiz şaşırdık ve araştırmaya başladık. Türkiye'de 'aslan parkı' adı altında bir ruhsatlandırma şekli yok. İnsanların gittiği, ücretli girişi olan 5 dönüm alan içerisinde 1'i yavru, 11 aslan tutuluyor. Bu aslanların Balıkesir'deki üretim çiftliğinden geldiğini öğrendik. Türkiye'ye çok yabancı bir konu, bu üretim çiftliğinin de ruhsatı var mıdır; belli değil" dedi.

"Aklımızda çok soru var"

Telle çevrili kamyonetin korunaklığı konusunda şüpheleri olduğunu belirten Yanık, “Bir tel örgülü aracın içerisinde ziyaretçiler arazide geziyor. Araçta bir sorun çıkarsa insanlar orada mahsur kalacak. Hayvanlar kaçarsa bedelini yine hayvanlar uyutularak ödeyecek. Bir aslanın günde 10 kiloya yakın et yemesi gerekiyor. Burada günde 100 kilodan fazla et bulunması gerekiyor. Bu etler nereden karşılanıyor belli değil. Aklımızda çok soru var" diye konuştu.

Mevzuata aykırı

Hayvanseverlerin sosyal medyadaki görüntülere tepki gösterdiğini söyleyen Yanık, “En büyük sorun ise buranın ruhsatsız olması. Burası nasıl ruhsatlandırıldı, ruhsatsızsa nasıl açılışına izin verildi? Bunları öğrenmek adına yetkili kurumlara dernek olarak başvurularımızı yaptık. Mevzuata aykırı olduğu için hayvanların doğal yaşam alanlarına götürülmesini talep ettik. Gerçekten şaşırtıcı. Balıkesir'de bir aslan üretim çiftliği olması çok enteresan. Ülkemizde yasak olan, sadece hayvanat bahçelerinde bulunabilen yaban hayvanları bunlar. Özel kişilere verilmesine, buralara bu şekilde parklar yapılmasına nasıl müsaade edildi bilmiyoruz" dedi.