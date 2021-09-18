Manavgat'ta ormanı yakmaya çalışırken yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, çevresinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Sorgun ormanında 3 yeri ateşe verip, 4'üncü yeri de yakmaya çalıştığı sırada orman görevlileri ve jandarma tarafından yakalanan S.K. gözaltına alındı. Çevredekiler, S.K.'nin elinde içki şişeleriyle sürekli ormanlık alanda dolaştığını söyledi.

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Manavgat'ın Titreyengöl Turizm Merkezi'nde, 404 bitki ve 223 yaban hayatı türünün bulunduğu ve 30 turizm tesisiyle 18 bin yatağın yer aldığı 350 hektarlık Sorgun ormanından saat 09.00 sıralarında yükselen dumanların görülmesiyle bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin yanı sıra Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından alevlere müdahale edildi. Yanan bölgeye ekipler, müdahale ederken, art arda 2 yangın daha çıktı.

Orman içinde araştırma yapan orman görevlileri ve jandarma ekipleri, 4'üncü noktada yangın çıkarmaya çalışan kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan ve adının S.K. olduğu öğrenilen şüpheli, jandarma aracına götürülürken, çevredekiler de tepki gösterdi. S.K., "Neden yakıyorsun buraları?" sorusuna, "Evimi yakıyorum" diye cevap verdi. Kalabalığın linç girişiminde bulunduğu S.K., jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü.

Yangını söndürmek için desteğe gelenler, şüphelinin, elinde içki şişesiyle sürekli ormanda dolaştığını öne sürdü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Daha önce Side Mahallesi'nde oturduğu kendi evini yakan ve sokakta kalan S.K.'nin Sorgun ormanındaki yangını ise 'Allah'tan mesaj geldi' diyerek, kendisini öldürmek için çıkardığını söylediği öğrenildi.