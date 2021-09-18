BIST 1.419
DOLAR 8,65
EURO 10,14
ALTIN 488,03
HABER /  DÜNYA

ABD'den Irak'taki askeri varlığına ilişkin dikkat çeken karar!

ABD'den Irak'taki askeri varlığına ilişkin dikkat çeken karar!

ABD yönetimi, Afganistan'ın ardından Irak'tan da askerlerini çekiyor. Amerikan muharip birlikleri geri dönecek, sadece eğitim ve danışmanlık misyonu kalacak.

Abone ol

ABD askerleri sahadan çekilmeye devam ediyor. 31 Ağustos'ta Afganistan'dan tamamen çekilen ABD, şimdi de Irak'taki askelerini çekiyor. Alman DW ajansındaki habere göre Irak, ABD'nin ülkedeki muharip askerlerinin sayısının azaltılması için Washington yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu. İki ülke askeri heyetleri arasında Bağdat'ta varılan güvenlik anlaşması uyarınca ABD'nin Irak'taki üslerdeki asker sayısı ve kapasitesinin azaltılacağı bildirildi.

Ay sonuna kadar
Irak haber ajanslarının aktardığı resmi açıklamada, "İki taraf, Irak'ın batısındaki Ayn'ul Esad Askeri ve ülkenin kuzeyindeki Erbil üslerindeki Amerikan muharip birlikleri ve kapasitesinin azaltılması işlemlerinin eylül ayı sonuna kadar tamamlanmasında mutabık kalmıştır" ifadesi yer aldı. Washington yönetimi de temmuz ayında yaptığı açıklamada Irak'taki muharebe misyonunu resmen sona erdirerek sadece Irak ordusuna askeri eğitim ve danışmanlık sağlamayı planladığını açıklamıştı. ABD ve Irak hükümetlerinin temmuz ayındaki ortak açıklamasında Irak'taki mevcut Amerikan muharip birliklerinin yıl sonuna kadar ülkeden çekileceği kaydedilmişti. Beyaz Saray, Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 Amerikan askeri bulunduğunu, gelecekte ülkede konuşlu asker sayısının, misyonun değişen ihtiyaçlarına göre belirleneceğini açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Ereğli Belediye Başkanına teşekkür belgesi
İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Ereğli Belediye Başkanına teşekkür belgesi
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Türkiye ile Morityus Müslümanları arasındaki ilişkiler 156 yıl öncesine dayanıyor
Türkiye ile Morityus Müslümanları arasındaki ilişkiler 156 yıl öncesine dayanıyor
Macron'u Hitler'e benzeten afişi astı 10 bin avro para cezası verildi
Macron'u Hitler'e benzeten afişi astı 10 bin avro para cezası verildi
Kahveye zam geldi! Kilosu 100 lira oldu
Kahveye zam geldi! Kilosu 100 lira oldu
RTÜK, Türkçe ödülleri verecek
RTÜK, Türkçe ödülleri verecek
Rusya'da turistik ''Taliban turu'' paketini satışa çıkardılar
Rusya'da turistik ''Taliban turu'' paketini satışa çıkardılar
Yurt dışından dolandırıcılık amacıyla gönderilen e-postalara dikkat
Yurt dışından dolandırıcılık amacıyla gönderilen e-postalara dikkat
Kahramanmaraş'ta yanlış doz ilaç yazıldı iddiası! Görme ve duyma kaybı yaşayınca şikayetçi oldu
Kahramanmaraş'ta yanlış doz ilaç yazıldı iddiası! Görme ve duyma kaybı yaşayınca şikayetçi oldu
Med9 ortak bildirisinde yine aynı safsatalar! Türkiye'den 9 AB üyesi ülkeye sert tepki
Med9 ortak bildirisinde yine aynı safsatalar! Türkiye'den 9 AB üyesi ülkeye sert tepki