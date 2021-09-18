Med9 ortak bildirisinde yine aynı safsatalar! Türkiye'den 9 AB üyesi ülkeye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med9) Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiriye tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med9) Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiriye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "AB'nin dokuz üyesinin (Fransa, GKRY, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) 17 Eylül 2021 tarihinde Atina'da yaptıkları Zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur. Söz konusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY'nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Zirve sonuç bildirgesine Kıbrıs başlığı

Kıbrıs meselesinde iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümünün benimsendiği öne sürülen bildirgede, iki devletli çözümün kabul edilemez olduğu ve Maraş’ın açılmasına yönelik kararın geri çekilmesi gerektiği iddia edildi.

Bildirgede, kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının, BM Deniz Hukuku Sözleşmesine uygun olarak barışçıl yöntemlerle belirlenmesi gerektiği savunulurken, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, meselenin, Uluslararası Adalet Divanı olasılığı da dahil olmak üzere diyalog yoluna başvurularak çözülmesine yönelik çağrısına işaret edildi.