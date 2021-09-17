İtalyanlar Türk SİHA'larına mest oldu! Türkiye'nin F-35'lere cevabı

"Bayraktar'dan Rusya ile iş birliğine... Türkiye'nın F-35 programından çıkarılmasına cevabı" başlıklı haberde son 10 yılda çok fazla şeyin değiştiği ve pek çok gözlemciye göre Ankara'nın çok yakında bir silah ihracatçısı olabileceği yazıldı.Haberde, "15. Uluslararası Savunma Fuarı (IDEF 2021), özel zırhlı araçlardan güdümlü füzelere ve insansız hava araçlarına kadar Türk savunma sanayisinin en son gelişmelerini gösteren en son durak oldu." ifadeleri kullanıldı.