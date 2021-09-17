İtalyanlar Türk SİHA'larına mest oldu! Türkiye'nin F-35'lere cevabı
Türkiye'nin dünya basınından düşmeyen SİHA'ları İtalyan gazetesi tarTürkiye'nin F-35'lere cevabıafından da incelendi. Manşete taşınan Türk SİHA'larına övgüler yağdırıldı. İtalyan L'Antidiplomatico adlı gazetede 'Türkiye'nin F-35'lere cevabı' haberine yer verildi. İşte İtalya'nları övgülerle dolu ifadeleri...
Ankara'nın çok yakında bir silah ihracatçısı olabileceğini yazan İtalyan gazetesi L'Antidiplomatico, Türk savunma sanayisinin yükseliğini yazdı, SİHA'lardan 'oyun değiştirici olarak bahsetti.
Siyaset haberleriyle öne çıkan İtalyan L'Antidiplomatico adlı gazetede, Türkiye'nin drone sistemlerine geniş olarak yer veren ve övgüyle bahseden bir haber yayınlandı.
Türkiye'nin Rusya'nın ürettiği S-400 sistemlerini satın aldığı için Amerika Birleşik Devletleri tarafından F-35 programından çıkarıldığını hatırlatan haberde, Türkiye'nin ordusunu güçlendirmek için gerekli teçhizatı üretmek için daha fazla çaba sarf ettiği ve böylece dışa bağımlılığını azaltarak kendi kendine yettiği ifade edildi.
"Bayraktar'dan Rusya ile iş birliğine... Türkiye'nın F-35 programından çıkarılmasına cevabı" başlıklı haberde son 10 yılda çok fazla şeyin değiştiği ve pek çok gözlemciye göre Ankara'nın çok yakında bir silah ihracatçısı olabileceği yazıldı.Haberde, "15. Uluslararası Savunma Fuarı (IDEF 2021), özel zırhlı araçlardan güdümlü füzelere ve insansız hava araçlarına kadar Türk savunma sanayisinin en son gelişmelerini gösteren en son durak oldu." ifadeleri kullanıldı.