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Aşısız Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: BM'ye katılacağım

Aşısız Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: BM'ye katılacağım

Aşı olmamakta ısrarını sürdüren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, BM Genel Kurulu'na katılacağını ve konuşma yapacağını açıkladı.

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Daha koronavirüs vakalarına karşı tedbirler almayarak, ülkedeki vakaların artışını engelleyemeyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'dan Birleşmiş Milletler'e (BM) yönelik açıklama geldi.

Bolsonaro, koronavirüs aşısı olmamasına rağmen BM Genel Kurulu'na katılacağını ve konuşma yapacağını söyledi.

BM'ye kabul edilişi hala belirsiz 
Öte yandan, Bolsonaro'nun BM Genel Kurulu’na katılmasına izin verilip verilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

New Yorklu yetkililer, BM Genel Kurulu'na katılım için aşı sertifikası gösterme şartı getirilebileceğini açıklamıştı.

AŞI olmama ısrarını sürdüyor
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise bu şartın ülke liderlerine dayatamayacağını belirtmişti.

Aşı karşıtı söylemleriyle sık sık gündem olan Bolsonaro, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmasına rağmen aşı olmama yönündeki ısrarını sürdürüyor.

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