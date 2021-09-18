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Kocaeli'de sahte diş hekimine operasyon

Kocaeli'de sahte diş hekimine operasyon

Kendisini dişçi olarak tanıtıp, yabancı uyruklu vatandaşlara para karşılığında ilaç veren şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde bir şahsın kendisini dişçi olarak tanıtıp, kurduğu muayenehanede Suriye uyruklu vatandaşları para karşılığında tedavi ettiği ve ilaç sattığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından şahsın muayenehanesine operasyon düzenlendi.

Tıbbi malzemeler ele geçirildi
İş yerinde yapılan aramalarda 1 adet diş tedavi ünitesi koltuğu, 1 adet otokolov cihazı, 1 adet tansiyon aleti, 10 adet davye, 2 adet makas klemp, 9 adet kompozit dolgu malzemesi, 38 adet dolgu el aletleri, 6 adet elevator, 17 adet presel, 19 adet diş aynası, 1 adet mercekli göz, 1 adet hava kompresörü, 5 adet randevu defteri, 10 kutu tıbbi ilaç, 9 adet alçı kalıbı ve çeşitli diş yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alındı
Olayla ilgili kendisini dişçi olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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