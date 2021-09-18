İzmir'de parkta ceset bulundu! Soruşturma başlatıldı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde parkta bir kişinin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

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Olay 21.30 sıralarında Selvili Mahallesi'ndeki Bizim Park'ta meydana geldi. İddiaya göre parkta çimlerin üstünde hareketsiz halde yatan bir erkeği gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, isminin Hasan Özdemir (63) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de Özdemir'in cansız bedeninin bulunduğu olay yerinde inceleme yaparken, yapılan ilk incelemede Hasan Özdemir'in vücudunda darp izine rastlanmadığı belirtildi.

Talihsiz adamın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.