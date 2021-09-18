Lazio Vedat Muriqi gerçeğini açıkladı

İTALYA'da Lazio forması giyen Vedat Muriqi Galatasaray maçı sonrası takımda eleştirilen isimlerin başını çekti. Yaklaşık 20 milyon avro bedelle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi beklentileri bir türlü karşılayamadı. İtalya basını Kosovalı golcü için 'hayal kırıklığı' yorumu yaparken Lazio hocası Sarri, 'Yıldız oyuncunun takımda kalmasını kulüp istedi.' dedi.

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UEFA Avrupa Ligi grup maçında Galatasaray'a karşı forma şansı bulan Vedat Muriqi Lazio'nun sarı kırmızılılara 1-0 mağlup olmasına engel olamadı. Lazio'da İmmobile'nin arkasında yedek olarak takımda ikinci forvet olarak görev bekleyen Vedat Muriqi bu sezon gol atma başarısı gösteremedi. Galatasaray maçının ardından gazeteciler teknik direktör Sarri'ye Vedat'ın geleceği hakkında sorular sordu...

"Kalmasını kulüp istedi"

Vedat Muriqi'nin takımda kalmasını soran gazetecilere Sarri şu cevabı verdi:

"Forvet rolünde Immobile olduğu açık olsa bile Vedat'ı tutmak istedik. Kulübün kararı onu Lazio'da tutmaktı. Bu nedenle onun için herhangi bir müzakere planlanmadı"

"Veda Muriqi hayal kırıklığı''

İtalya basını ise Kosovalı golcü Vedat Muriqi için sert eleştirilerde bulunmaya devam ediyor. Galatasaray yenilgisinin ardından oyuna sonradan giren ve etkisiz kalan golcü oyuncu için, "Dün gece Galatasaray karşısında şansı değerlendiremedi. Lazio, Muriqi için sadece bir yıl önce 20 milyon avroya yakın bonservis ödedi. (Kulüp tarihindeki en pahalı ikinci satın alma) Kulüp bu nedenle onu hemen satmayı düşünmedi. Ancak Vedat ödenen yüklü bonservisin karşılığını henüz veremedi. Kosovalı oyuncu dün oynanan Galatasaray maçında hayal kırıklığına uğratmaya devam etti, az pozisyona girerek kötü performans gösterdi." yorumunu yaptı.

Vedat Muriqi geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla çıktığı 34 maçta 2 gollük performansla oynamıştı. Bu sezon Lazio formasıyla 4 maça çıkan Kosovalı henüz golle tanışamadı.

Almanya'dan telifler gelmişti

İtalyan medyası Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ve Eintracht Frankfurt'un Vedat Muriqi'ye talip olduğunu belirtmişti. Takımından ayrılmayan Vedat bu sezon Lazio formasıyla kariyerine devam ediyor.